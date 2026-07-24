L'agente del difensore argentino Romero è a Milano, a conferma di contatti diretti tra l'Inter e il Tottenham. Romero avrebbe dato disponibilità al trasferimento, mentre i rappresentanti nerazzurri sono in trattativa con il club inglese. La trattativa si sta sviluppando in modo concreto e si avvicina a una fase avanzata.

di Alberto Petrosilli La trattativa entra nel vivo: Ausilio e l’agente a Milano, mentre il difensore argentino Romero avrebbe dato piena disponibilità al trasferimento. L’ Inter accelera per Cristian “Cuti” Romero e prova a stringere i tempi per regalare a Cristian Chivu un rinforzo di primo livello in difesa. Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari, nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti diretti tra l’Inter e il Tottenham per valutare concretamente la fattibilità dell’operazione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Nel corso dei colloqui, il club nerazzurro avrebbe fatto capire di poter arrivare a un’offerta complessiva vicina ai 40 milioni, considerando sia la parte fissa sia gli eventuali bonus. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Calciomercato Inter, contatti diretti con il Tottenham per Romero: il Cuti apre ai nerazzurri

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Il futuro di Muharemovic Inter o Tottenham

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