Calciomercato Inter-Romero contatti con il Tottenham e contropiede al Barcellona - La voce che spiazza ' Specchietto per le allodole' la decisione su Spence Bisseck e - Rumor nerazzurri
L'Inter ha avviato trattative con il Tottenham per il difensore Cristian Romero, valutato dai londinesi. Contemporaneamente, ci sono contatti con il Barcellona per un eventuale scambio. La società sta anche decidendo sul futuro di Spence e Bisseck. Nei rumors di mercato si parla di un possibile ingaggio per Romero e di altre operazioni in corso, mentre non ci sono conferme ufficiali sulle trattative in atto.
Le news di calciomercato su Inter, Milan e Juventus Calciomercato Inter-Romero, la valutazione del Tottenham e l'ingaggio Giorni importanti per Cristian Romero all'Inter. Il 28enne difensore della nazionale argentina è seguito anche dal Barcellona, ma i blaugrana - nuovamente accostati anche. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Cristian Romero Set for Tottenham Exit as Inter Open Talks, Barcelona Monitoring Situation
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