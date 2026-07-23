Calciomercato Inter-Romero contatti con il Tottenham e contropiede al Barcellona - La voce che spiazza ' Specchietto per le allodole' la decisione su Spence Bisseck e - Rumor nerazzurri

Notizia in breve

L'Inter ha avviato trattative con il Tottenham per il difensore Cristian Romero, valutato dai londinesi. Contemporaneamente, ci sono contatti con il Barcellona per un eventuale scambio. La società sta anche decidendo sul futuro di Spence e Bisseck. Nei rumors di mercato si parla di un possibile ingaggio per Romero e di altre operazioni in corso, mentre non ci sono conferme ufficiali sulle trattative in atto.