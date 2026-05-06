Nella giornata di ieri, è stata comunicata ufficialmente la sede delle finali playoff regionali di calcio dilettanti. Le partite si disputeranno domenica prossima: la finale di Eccellenza si giocherà ad Agliana, mentre quella di Promozione si svolgerà a Peccioli. Le sedi sono state stabilite durante una riunione che si è tenuta a metà giornata.

Stabilite ieri all’ora di pranzo ufficialmente le sedi delle finali playoff regionali di Eccellenza e Promozione. Nei gironi A saranno protagoniste le “nostre“ Viareggio e Pietrasanta. Le zebre viareggine domenica alle ore 15 nella finale playoff del girone A d’Eccellenza Toscana affronteranno in posizione di vantaggio (con 2 risultati su 3 a disposizione per spuntarla. ma col pareggio al termine dei tempi supplementari) la Zenith Prato sul campo neutro del “Germano Bellucci“ di Agliana. dove tutta la tribuna scoperta (solitamente assegnata agli ospiti) e la tribuna laterale di sinistra guardando il campo saranno riservate alla tifoseria bianconera.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti: Eccellenza, Promozione e Seconda categoria. Svelate le sedi delle finali playoff di domenica. Viareggio ad Agliana, Pietrasanta a Peccioli

Notizie correlate

Calcio dilettanti: mercoledì sera le semifinali delle coppe di Seconda e Terza categoria. Alberonese eliminata, Arzenta vola in finaleEpiloghi opposti per Alberonese e Arzenta nelle rispettive semifinali di Coppa regionale.

Serie D ferma, si gioca dall’Eccellenza alla Seconda categoria. Il Viareggio a Cecina. Tifosi: biglietti nominaliWeekend di pausa per la D vista la presenza della Rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup (che inizia lunedì): alla ripresa dopo la sosta,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori; Calcio Dilettanti Toscana. I risultati del fine settimana; Dilettanti - I risultati della domenica. Bobbiese, Spes e San Lorenzo salve. Dramma Gotico, ma la Castellana fa festa e vola in Eccellenza. I VERDETTI e le FOTO; Dilettanti Toscana, playoff e playout: le sfide clou, il super derby e due addii da 300 gol a testa.

Eccellenza e Promozione: i tabellini della 34ª giornataI tabellini con i gol e le note più importanti delle partite delle formazioni parmensi impegnate nei campionati di Eccellenza (gir. A) e Promozione (gir. A) nella stagione 2025/2026. ECCELLENZA gir. A ... sportparma.com

Calcio dilettanti: Lentigione e Vianese ai playoff in serie D ed Eccellenza. VIDEOREGGIO EMILIA – E’ il fine settimana dei verdetti nel calcio dilettanti reggiano. Nel girone D di Serie D il Lentigione pareggia 2-2 contro il Sant’Angelo e chiude al secondo posto in classifica alle ... reggionline.com

A Zona D, Il calcio dei dilettanti ospite l’allenatore Benedetto Mangiapane, ex capitano della Vigor Lamezia. Insieme analizzeremo la stagione di Serie D appena conclusa tra bilanci e sorprese. Focus finale su play-off e play-out, decisive sfide per promozioni - facebook.com facebook