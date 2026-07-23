calciomercato eccellenza viareggio conferma nucci tra i pali nuove quote per il forte querceta

Il Viareggio ha confermato Nucci come portiere per la prossima stagione di Eccellenza. Il Forte Querceta ha comunicato nuove quote di rosa, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti. Le tre squadre versiliesi sono pronte a iniziare il campionato, anche se si ipotizza che potrebbe esserci anche il ritorno del Viareggio. La partenza ufficiale del torneo è imminente.

In Eccellenza le tre versiliesi ai nastri di partenza (perché alla fine l’impressione sempre più netta è che ci sarà anche il Viareggio, data la quasi impossibilità di ripescaggio in Serie D), che però potrebbero diventare quattro se viene ripescato il Pietrasanta (qualora il Grassina salga in D), sono molto attive sul mercato fra conferme e nuovi innesti. Il Camaiore è quello che si è mosso prima ed ha già annunciato tanti colpi ad effetto (Espeche-Mapelli-Meucci-Amico-Buffa) oltre ad aver confermato anche il difensore 2005 Casani. Il Viareggio invece, che saluterà dei suoi “fedelissimi“ dopo Carpita (al Montecarlo) e Bertacca (al Pietrasanta) anche Cosimo Belluomini (che piace molto al Mobilieri Ponsacco neo-promosso in Eccelleza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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