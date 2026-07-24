L’attaccante portoghese classe 1999 ha espresso la volontà di lasciare il club rossonero per trasferirsi all’estero. Secondo alcune fonti di mercato, il giocatore potrebbe trasferirsi in Turchia e il Milan riceverebbe una somma di denaro per la cessione. La trattativa sembra essere tra le più calde in questo momento.

Tra i temi di mercato più caldi a Casa Milan c'è senza dubbio la possibile cessione di Rafael Leao. L'attaccante portoghese classe 1999 ha recentemente dichiarato la propria volontà di lasciare il club rossonero per intraprendere una nuova avventura all'estero. A fare chiarezza sulla possibile destinazione del giocatore ci ha pensato il giornalista Paolo Bargiggia. Calciomercato Milan, Bargiggia sul futuro di Leao. Intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio', Bargiggia ha svelato la squadra in cui Leao potrebbe trasferirsi in estate. Il giornalista ha parlato anche di cifre, spiegando quanto potrebbe incassare il Milan dall'eventuale cessione del portoghese > "Alla fine Leao si dovrà accontentare di andare in Turchia, molto probabilmente al Fenerbahce. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato, Bargiggia sicuro: "Leao andrà in Turchia. Ecco quanto incasserà il Milan"

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