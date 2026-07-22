Leao, attaccante del Milan, è stato associato a un possibile trasferimento in Turchia, secondo le scommesse dei bookmaker. La partita disputata con il Milan il 24 maggio 2026 è stata l'ultima in serie A prima di eventuali cambiamenti di squadra. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sul trasferimento o su quale club turco possa essere interessato. La notizia si basa su quote e scommesse, senza conferme ufficiali.

MILAN, ITALY - MAY 24: Rafael Leao of AC Milan in action during the Serie A match between AC Milan and Cagliari Calcio at Giuseppe Meazza Stadium on May 24, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco LuzzaniGetty Images) L'attaccante rossonero in vacanza nel Paese dove potrebbe giocare da fine agosto: Galatasaray, Besiktas e Fenerbahce in corsa per il suo acquisto? Ci sono altri indizi che portano a pensare che la storia tra Leao e il Milan sia al capolinea dopo lo sfogo premondiale del giocatore. Prima della partenza con la sua Nazionale, infatti, aveva detto che avrebbe voluto cambiare aria, desiderio che pare aver confermato anche negli ultimi giorni, al rientro dagli Usa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Leao, addio Milan: c'è la Turchia nel suo futuro? Ecco dove può andare per i bookie

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