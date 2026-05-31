Leao ha annunciato il suo addio al club. Sul tavolo ci sono offerte provenienti dalla Turchia. Il Milan ha comunicato la cifra richiesta per il trasferimento. Ramazzotti ha riferito che il club ha fissato un prezzo preciso, mentre il calciatore si sta preparando a lasciare la squadra. Non sono stati forniti dettagli sui termini delle offerte o sulla tempistica del trasferimento.

In una recente intervista concessa ai microfoni di 'Sport TV', Rafael Leao ha annunciato di voler lasciare il Milan per intraprendere una nuova avventura in un altro campionato. Una presa di posizione inaspettata, specie in virtù del momento delicato che sta attraversando il club rossonero. La mancata qualificazione in Champions League e l'addio di Massimiliano Allegri potrebbero aver condizionato la sua scelta, ma la sensazione è che l'avventura del numero 10 fosse destinata a finire a prescindere dall'esito della stagione. In merito all'imminente addio di Rafael Leao si è espresso anche Andrea Ramazzotti. Il... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao ai saluti, Ramazzotti: “Offerte dalla Turchia. Ecco il prezzo fissato dal Milan”

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Argomenti più discussi: Ramazzotti: Leao non ha aiutato il Milan. Questa sua uscita farà abbassare il prezzo; Ramazzotti: Possibile che Furlani resti al Milan a svolgere l'ordinaria amministrazione; Leao ai saluti: Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato; Allenatore rossonero, il punto della Gazzetta: Milan su Arne ma martedì incontro con Glasner.

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