calcio napoli allegri e il suo staff presentati ai tifosi nel ritiro di dimaro

Allegri e il suo staff sono stati presentati ai tifosi del Calcio Napoli al termine di un allenamento nel ritiro di Dimaro-Folgarida. La presentazione ha coinvolto dodici collaboratori del tecnico e si è svolta alla fine dell’allenamento della squadra, che sta preparando la stagione estiva nella località della Val di Sole. La squadra azzurra è in fase di allenamento in questa località, dove si stanno svolgendo le attività di preparazione pre-stagionale.

Massimiliano Allegri e i suoi dodici collaboratori sono stati presentati ai tifosi del Calcio Napoli al termine dell’allenamento a Dimaro. Massimiliano Allegri e il suo staff sono stati presentati ufficialmente ai tifosi del Calcio Napoli presenti a Dimaro-Folgarida, in Val di Sole, dove la squadra azzurra sta svolgendo la preparazione estiva. Al termine dell’allenamento mattutino, il tecnico e i suoi dodici collaboratori si sono riuniti sul terreno di gioco dello stadio di Carciato. Il direttore della comunicazione del club, Nicola Lombardo, li ha presentati uno alla volta, specificando il ruolo ricoperto all’interno dello staff. Dalla tribuna sono arrivati gli applausi del pubblico, che ha così dato il proprio benvenuto ufficiale al nuovo allenatore e ai suoi collaboratori. 🔗 Leggi su 2anews.it

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DIMARO - RITIRO NAPOLI GIORNO 4: LAVORO TATTICO PER GRUPPI. ALLEGRI E IL SUO STAFF MINUZIOSI

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