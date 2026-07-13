Calcio Napoli ritiro a Dimaro da venerdì | Allegri parte tra test esuberi e mercato

Il Calcio Napoli ha iniziato oggi le visite mediche e i test atletici a Castel Volturno. In Val di Sole sono attesi più di 30 calciatori, ma molti sono destinati a lasciare il team. Il ritiro a Dimaro partirà venerdì, mentre l’allenatore si sposterà tra test, esuberi e operazioni di mercato.

Il Calcio Napoli inizia oggi le attività propedeutiche a Castel Volturno con visite mediche e test atletici. In Val di Sole attesi oltre 30 calciatori, ma molti sono destinati a lasciare il club. Il Calcio Napoli si prepara ad aprire ufficialmente la stagione 20262027. Dopo i primi giorni dedicati a controlli, visite mediche e test atletici, la squadra partirà per Dimaro-Folgarida, prima sede del ritiro estivo, dove Massimiliano Allegri comincerà il lavoro sul campo con il gruppo. Secondo quanto riportato da Repubblica, da oggi sono previste le attività propedeutiche al Training Center di Castel Volturno, mentre da venerdì gli azzurri saranno in Val di Sole per l’inizio degli allenamenti. 🔗 Leggi su 2anews.it

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