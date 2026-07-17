Il Calcio Napoli è arrivato in Val di Sole e oggi terrà il primo allenamento a porte aperte. È stato presentato il Summer Village del Centenario. Tuttavia, il tecnico del club deve fare i conti con lo stop di Buongiorno, fermo per un infortunio al ginocchio destro. La squadra si prepara così alla nuova stagione, tra tifosi e attività estive.

Gli azzurri di Allegri sono arrivati in Val di Sole e oggi svolgeranno il primo allenamento a porte aperte. Presentato il Summer Village del Centenario, ma per il neo tecnico del Calcio Napoli pesa lo stop di Buongiorno per il ginocchio destro. È iniziato ufficialmente il ritiro del Calcio Napoli a Dimaro-Folgarida. Gli azzurri di Massimiliano Allegri sono arrivati in Val di Sole alle 13.15 dopo la partenza da Capodichino alle 10, l’arrivo a Verona attorno alle 11.15 e il successivo trasferimento in pullman verso il Trentino. Il primo allenamento del Napoli di Allegri è in programma oggi alle ore 18 alla Ski.it Arena, che per l’occasione ha ampliato la capienza. 🔗 Leggi su 2anews.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© 2anews.it - Calcio Napoli a Dimaro, via al ritiro tra tifosi e Summer Village: Buongiorno subito ko

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ritiro SSC Napoli a Dimaro: PANCIERA e RIZZI illustrano tutte le novità!

Notizie e thread social correlati

Calcio Napoli, ritiro a Dimaro da venerdì: Allegri parte tra test, esuberi e mercatoIl Calcio Napoli ha iniziato oggi le visite mediche e i test atletici a Castel Volturno.

Napoli, Buongiorno salta il ritiro: rischia l'operazione al ginocchioAlessandro Buongiorno non parteciperà al ritiro di Dimaro a causa di un problema al ginocchio destro.

Temi più discussi: Ritiro Napoli, due amichevoli a Dimaro: il programma completo; Calcio: Dimaro Folgarida pronta ad accogliere il Napoli in ritiro dal 17 al 27 luglio; Napoli in ritiro a Dimaro, allenamenti a porte aperte; Napoli calcio, venerdì a Dimaro.

#Napoli, cinque giovani della #Primavera al ritiro di #Dimaro: ecco i nomi napolicalcionews.it/news-calcio-na… x.com

Napoli, Buongiorno salta il ritiro: possibile operazione al ginocchioAlessandro Buongiorno salterà il ritiro precampionato del Napoli a Dimaro: il difensore svolgerà un consulto per valutare l’intervento al ginocchio destro. gianlucadimarzio.com

VIDEO NM - Napoli, inizia il ritiro a Dimaro: azzurri partiti dal centro sportivo di Castel Volturno verso Dimaro FolgaridaCASTEL VOLTURNO (CE) - Inizia il ritiro del Napoli a Dimaro. Nel video di Napoli Magazine ecco la partenza degli azzurri dal centro sportivo di Castel Volturno verso Dimaro Folgarida e il report odi ... napolimagazine.com