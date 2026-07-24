Partirà tra due mesi il nuovo ciclo della Nazionale italiana di calcio, che dovrà affrontare la fase a gironi della UEFA Nations League 2026-2027 prima di proiettarsi verso le qualificazioni agli Europei 2028. In attesa di conoscere il nome del prossimo CT (questi giorni sono decisivi in tal senso), è stato definito il calendario dell’Italia nel gruppo 2 della manifestazione continentale. Gli Azzurri avranno come obiettivo principale la permanenza nella Lega A in un girone che vede la presenza di Francia, Belgio e Turchia. Le prime due classificate approderanno ai quarti di finale del torneo, la terza si giocherà uno spareggio salvezza (contro una delle seconde della Lega B) mentre l’ultima del raggruppamento retrocederà direttamente in Lega B per la prossima edizione della Nations League. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Calcio, definito il calendario dell’Italia nella fase a gironi della Nations League 2026-2027

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