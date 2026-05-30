La stagione 20262027 di Serie A inizierà il 23 agosto, secondo quanto annunciato dalla Lega Serie A. È stato anche reso noto il calendario della Coppa Italia, che si svolgerà parallelamente. La Lega ha pubblicato le date ufficiali per entrambe le competizioni, senza ulteriori dettagli sui turni o le modalità di svolgimento.

La Lega Serie A ha ufficializzato le date della stagione calcistica 20262027, definendo il calendario del campionato di Serie A e della Coppa Italia. La nuova stagione prenderà il via domenica 23 agosto 2026 e si concluderà domenica 30 maggio 2027. Previsti due turni infrasettimanali nel corso del campionato: il primo mercoledì 28 ottobre, il secondo mercoledì 6 gennaio 2027, in occasione dell’Epifania. Saranno invece quattro le pause dedicate agli impegni delle nazionali: il 27 settembre, il 4 ottobre, il 15 novembre 2026 e il 28 marzo 2027. Definito anche il programma della Coppa Italia 2026-2027. Il torneo inizierà domenica 9 agosto con il turno preliminare, seguito dai trentaduesimi il 16 agosto e dai sedicesimi fissati per mercoledì 2 settembre. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Serie A 2026/2027, ufficiali le date: si parte il 23 agosto. Definito anche il calendario della Coppa Italia

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Nuovo calendario Serie A 2026-2027: ecco le date chiave!

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