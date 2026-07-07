L’Italia si prepara alla seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, dopo aver concluso in prima posizione il gruppo D con cinque vittorie e una sconfitta. È stato definito il calendario delle partite, che si svolgeranno nelle prossime settimane. La squadra ha ottenuto il primo posto nel girone e ora si concentra sui prossimi incontri ufficiali per ottenere la qualificazione alla fase finale.

Dopo aver chiuso in prima posizione il gruppo D con un bottino di cinque successi ed una sola sconfitta, l’ Italia si proietta con ottimismo verso la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027. Gli Azzurri si presenteranno infatti al via del nuovo girone con un discreto margine di sicurezza nei confronti delle inseguitrici, potendo portarsi dietro tutti i risultati della prima fase. La nazionale guidata dal CT Luca Banchi partirà infatti dalla piazza d’onore dietro alla Turchia (imbattuta nel gruppo C) e con un vantaggio di una vittoria sulla Serbia, due su Lituania e Islanda (già affrontate nella fase precedente e non più incrociabili) e addirittura tre sulla Bosnia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Basket, definito il calendario dell’Italia nella seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027

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