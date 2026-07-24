Azione ha espresso entusiasmo per la candidatura di Mario Calabresi, mentre Alleanza Verdi Sinistra ha frenato. La posizione di Avs è negativa, mentre il deputato Buscemi ha dato il via libera. Il Movimento 5 Stelle si è mostrato cauto. La divisione tra le forze di sinistra si manifesta chiaramente, con reazioni diverse alla proposta di Calabresi, che potrebbe concorrere come candidato del centrosinistra.

La frenata di Alleanza Verdi Sinistra e l’esultanza di Azione. Le reazioni al passo avanti verso la candidatura a sindaco del centrosinistra da parte del giornalista Mario Calabresi non si fanno attendere. Dopo mesi di silenzi, l’ex direttore di Repubblica e Stampa, fondatore di ChoraMedia e figlio del commissario Luigi Calabresi, mercoledì sera alla Festa dell’Unità di Vizzolo Predabissi ha fatto capire senza se e senza ma di essere pronto a scendere in campo per guidare la coalizione progressista nella sfida per Palazzo Marino, visto che l’attuale primo cittadino Giuseppe Sala, al secondo mandato, non potrà ricandidarsi. Ma ecco il passo avanti di Calabresi: "Io candidato sindaco di Milano? Sì, ci sto pensando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calabresi, sinistra divisa. No di Avs, sì di Buscemi. Azione apre, M5S cauto

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