Meloni invia un sottosegretario al vertice di Trump sul terrorismo di sinistra Insorgono Pd M5s Avs e Più Europa

Giorgia Meloni ha inviato un sottosegretario italiano a un vertice a Washington il 16 luglio, dedicato alla “rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra”. La decisione ha suscitato reazioni da parte di opposizioni politiche, tra cui partiti come Pd, M5s, Avs e Più Europa, che hanno criticato la partecipazione. La riunione si concentrerà su questioni relative a minacce di terrorismo di estrema sinistra a livello internazionale.

Giorgia Meloni ha deciso che l’Italia sarà presente al alla riunione prevista a Washington per il prossimo 16 luglio sulla “rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra”. “A quanto si apprende, il governo, su spinta di Giorgia Meloni, sta lavorando per partecipare con una rappresentanza di livello politico, a livello di sottosegretario”, battevano le agenzie nella tarda serata di sabato. Decisione che ha innescato dure e preoccupate reazioni, da AVS che aveva già presentato un’interrogazione, a M5s, Più Europa e Pd, che parlano di “missione indecorosa” e chiedono di riferire in Parlamento. L’ipotesi era finita al centro di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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