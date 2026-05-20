Un nuovo sondaggio evidenzia un calo per il Pd, Avs e M5s, mentre si ferma il rapido aumento di consensi per Vannacci. Nel frattempo, Fratelli d’Italia continua a crescere. Questi dati suggeriscono che le preferenze degli elettori non si sono spostate nella stessa misura delle ultime settimane. La lettura degli orientamenti delle intenzioni di voto resta complessa, anche considerando le variazioni tra i diversi partiti e i possibili riflessi sugli equilibri politici.

Se la sinistra aveva interpretato gli ultimi sondaggi come un segnale di disaffezione dell’elettorato nei confronti del centrodestra, farà bene a rifare in fretta i calcoli. Nei giorni dell’attentato a Modena, della nuova Flotilla e delle buone reazioni dell’opinione pubblica al piano-casa varato dal governo, le rilevazioni demoscopiche fanno segnare una netta ripresa della maggioranza, espressa soprattutto dal piccolo balzo in avanti di FdI. Sondaggio amaro per la sinistra, FdI di nuovo su. Fratelli d’Italia guadagna mezzo punto (+0,5%) rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 30 aprile e si attesta al 29,5%, seguito dal Pd al 21,5% che lo perde (-0,5%), certifica il sondaggio dell’istituto Noto per ‘Porta a Porta’ sulle intenzioni di voto degli italiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il sondaggio ammazza-sinistra: Pd, Avs e M5s in calo, si ferma subito il boom di Vannacci e FdI cresce ancora

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