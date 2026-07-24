cala il sipario sulla quinta edizione di arezzo moonlight festival

La quinta edizione di Arezzo Moonlight festival si è conclusa con successo. La maratona letteraria organizzata da Confesercenti si è svolta in piazza Grande, con quattro serate di eventi. La terrazza di Fraternita è stata affollata di lettori durante tutto il festival.

Arezzo, 24 luglio 2026 – Successo e consensi per la maratona letteraria di Confesercenti in piazza Grande. Terrazza di Fraternita gremita di lettori per le quattro serate di Arezzo Moonlight festival. La quinta edizione del festival letterario organizzato da Confesercenti Arezzo e Feltrinelli Point- Arezzo sotto la direzione artistica di Gabriele Grazi ha riscosso consensi in termini di presenze e di partecipazione. Il salotto letterario allestito in piazza Grande ha ospitato otto scrittori. Una staffetta di autori che ha visto partecipare aretini e turisti uniti dalla passione per la lettura. Gianni Riotta, Luca Sofri, Antonio Padellaro, Ben Pastor, Barbara Fabbroni, Angelo Rossi, Carlo Calabrò e Tommaso Cerno hanno presentato le loro opere letterarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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