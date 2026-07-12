Italian Global Series Festival | cala il sipario sulla seconda edizione tra trionfi e ospiti

Da 2anews.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La seconda edizione dell’Italian Global Series Festival si è conclusa tra Rimini e Riccione. Durante l’evento, sono stati premiati il regista Bellocchio e l’attrice Lidia Poët. Inoltre, sono stati riconosciuti con premi speciali Natasha Lyonne e Richard Gadd. La manifestazione ha visto la partecipazione di vari ospiti e ha registrato un successo di pubblico e di critica.

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Italian Global Series Festival: cala il sipario sulla seconda edizione a Rimini e Riccione. Trionfano Bellocchio e Lidia Poët 3, premiati Natasha Lyonne e Richard Gadd. Il grande appuntamento estivo dedicato alle produzioni televisive e alle narrazioni a puntate si conclude registrando un clamoroso successo di pubblico e critica. La seconda edizione dell’Italian Global Series Festival, che a partire dal 3 luglio ha trasformato le città di Rimini e Riccione in capitali della serialità mondiale, è giunta al termine lasciando dietro di sé un bilancio estremamente positivo. La risonanza mediatica dei premi e le dichiarazioni dei rappresentanti istituzionali sono state riprese dall’agenzia di stampa Ansa. 🔗 Leggi su 2anews.it

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