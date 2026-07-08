Confesercent | Al via la quinta edizione di Arezzo Moonlight festival
Il festival letterario si svolge a luglio, con dieci libri e sei giornate di eventi. La quinta edizione di Arezzo Moonlight Festival prevede incontri con autori e presentazioni di nuovi titoli. La manifestazione si terrà nel centro storico della città, coinvolgendo lettori e appassionati. L’evento si svolge in un periodo di sei giorni, con attività programmate per tutto il mese di luglio. Sono previsti incontri pubblici e momenti di confronto con gli autori.
Arezzo, 8 luglio 2026 – Dieci libri, altrettanti autori e 6 giornate letterarie durante il mese di luglio per la quinta edizione di Arezzo Moonlight Festival. Gianni Riotta, Luca Sofri, Antonio Padellaro, Ben Pastor, Barbara Fabbroni, Angelo Rossi, Carlo Calabrò e Tommaso Cerno sono attesi in piazza Grande sul terrazzo di Fraternita dal 20 al 23 luglio con il doppio appuntamento alle ore 19 e alle ore 21. L'evento culturale ormai al centro dell'estate aretina, quest'anno aprirà ad Anghiari, il 15 luglio con Carmelo Schininà e terminerà il 31 luglio a Bibbiena con Wu Ming 2. “Sarà un'edizione particolarmente interessante” dichiarano la direttrice di Confesercenti Valeria Alvisi e il presidente Mario Landini “grazie ad ospiti di spicco nel panorama letterario nazionale ed internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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