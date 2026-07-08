Confesercent | Al via la quinta edizione di Arezzo Moonlight festival

Notizia in breve

Il festival letterario si svolge a luglio, con dieci libri e sei giornate di eventi. La quinta edizione di Arezzo Moonlight Festival prevede incontri con autori e presentazioni di nuovi titoli. La manifestazione si terrà nel centro storico della città, coinvolgendo lettori e appassionati. L’evento si svolge in un periodo di sei giorni, con attività programmate per tutto il mese di luglio. Sono previsti incontri pubblici e momenti di confronto con gli autori.