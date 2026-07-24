Cagnolina lanciata dal quarto piano a San Giovanni La Punta | presentata denuncia per uccisione e maltrattamento
Una cagnolina è stata lanciata dal quarto piano in un quartiere di San Giovanni La Punta. La polizia ha avviato un’indagine e l’associazione animalista ha presentato una denuncia per uccisione e maltrattamento. La richiesta è di fare luce sull’accaduto e di individuare eventuali responsabili. La cagnolina è stata trovata senza vita e i dettagli dell’incidente sono ancora da chiarire. La Procura ha aperto un fascicolo e sta raccogliendo prove.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’associazione animalista chiede alla Procura di Catania di fare chiarezza. L’associazione animalista “Zampe che danno una mano”, presieduta dall’avvocato Giada Bernardi, fondatrice dello studio legale GiustiziAnimale, ha presentato una denuncia formale alla Procura della Repubblica di Catania per la morte della cagnolina “Betty Boop”, lanciata dal quarto piano di un edificio a San Giovanni La Punta il 21 luglio scorso. Nell’esposto vengono contestati i reati di uccisione e maltrattamento di animali, con l’aggravante della crudeltà e della minorata difesa dell’animale, considerate le condizioni di vulnerabilità della cagnolina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
San Giovanni la Punta (Ct): cane lanciato dal quarto piano, presentata denuncia
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