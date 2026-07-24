Cagnolina lanciata dal quarto piano a San Giovanni La Punta | presentata denuncia per uccisione e maltrattamento

Notizia in breve

Una cagnolina è stata lanciata dal quarto piano in un quartiere di San Giovanni La Punta. La polizia ha avviato un’indagine e l’associazione animalista ha presentato una denuncia per uccisione e maltrattamento. La richiesta è di fare luce sull’accaduto e di individuare eventuali responsabili. La cagnolina è stata trovata senza vita e i dettagli dell’incidente sono ancora da chiarire. La Procura ha aperto un fascicolo e sta raccogliendo prove.