Morta Betty Boop la cagnolina lanciata dal quarto piano a San Giovanni La Punta

Da gazzettadelsud.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Betty Boop, la cagnolina lanciata dal quarto piano di una palazzina a San Giovanni La Punta, è morta a causa delle ferite riportate. La vicenda è avvenuta in via Balatelle, dove la cagnolina è stata lanciata nel vuoto e ha subito gravi traumi. Nonostante i tentativi di soccorso, non è riuscita a sopravvivere. La polizia sta indagando sull’episodio.

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Non ce l'ha fatta Betty Boop, la cagnolina precipitata dal quarto piano di una palazzina in via Balatelle, a San Giovanni La Punta, dopo essere stata lanciata nel vuoto. L'animale, sopravvissuto inizialmente alla caduta, è morto nelle scorse ore a causa delle gravissime lesioni riportate. A rendere nota la notizia è stata Ilaria Fagotto, presidente della Lega Antispecista Italiana Guardia Nazionale APS, associazione che aveva preso in carico la cagnolina subito dopo il drammatico episodio, seguendone le cure nel tentativo di salvarle la vita. Le condizioni di Betty Boop erano apparse fin da subito disperate: le fratture multiple e i traumi subiti si sono rivelati incompatibili con la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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