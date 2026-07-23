morta betty boop la cagnolina lanciata dal quarto piano a san giovanni la punta

Notizia in breve

Betty Boop, la cagnolina lanciata dal quarto piano di una palazzina a San Giovanni La Punta, è morta a causa delle ferite riportate. La vicenda è avvenuta in via Balatelle, dove la cagnolina è stata lanciata nel vuoto e ha subito gravi traumi. Nonostante i tentativi di soccorso, non è riuscita a sopravvivere. La polizia sta indagando sull’episodio.