Catania uccide il cane lanciandolo dal 4° piano | presentata denuncia in Procura la donna soffriva di disturbi psichiatrici

Da ilgiornaleditalia.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è stata denunciata alla Procura dopo aver ucciso un cane lanciandolo dal quarto piano. La donna, già coinvolta in un episodio simile in passato, soffriva di disturbi psichiatrici e avrebbe problemi di tossicodipendenza e alcolismo. L'episodio è stato segnalato da testimoni e si è verificato in un contesto di degrado urbano. La Procura ha avviato un’indagine per chiarire le responsabilità e le eventuali misure da adottare.

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La donna, che si era resa già protagonista in passato di un episodio simile su un altro cane, sembra avesse problemi legati a "tossicodipendenza e alcolismo", riportano le fonti. Il Partito Animalista ha chiesto di accertare eventuali responsabilità penali e omissioni nei confronti della donna. La V. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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