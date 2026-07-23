Catania uccide il cane lanciandolo dal 4° piano | presentata denuncia in Procura la donna soffriva di disturbi psichiatrici

Notizia in breve

Una donna è stata denunciata alla Procura dopo aver ucciso un cane lanciandolo dal quarto piano. La donna, già coinvolta in un episodio simile in passato, soffriva di disturbi psichiatrici e avrebbe problemi di tossicodipendenza e alcolismo. L'episodio è stato segnalato da testimoni e si è verificato in un contesto di degrado urbano. La Procura ha avviato un’indagine per chiarire le responsabilità e le eventuali misure da adottare.