Cagliari Zappa rivela | A gennaio mi hanno cercato Fiorentina e Napoli

Gabriele Zappa, in ritiro con il Cagliari, ha dichiarato di essere stato cercato da Fiorentina e Napoli a gennaio. Il giocatore ha condiviso questa informazione durante un'intervista, senza aggiungere dettagli sui trattative o sviluppi successivi. Zappa ha anche parlato della sua situazione attuale e delle prospettive future, senza specificare eventuali decisioni o accordi ancora in fase di definizione.

Gabriele Zappa ha parlato dal ritiro del Cagliari a Ponte di Legno e ha rivelato alcuni interessanti retroscena di mercato facendo anche il punto sul futuro. Queste le parole del terzino classe '99: "Spesso le notizie le leggo direttamente dai giornali. Al momento non c'è niente di concreto. A gennaio gli interessamenti di Fiorentina e Napoli erano reali, ma sono felice di essere rimasto perché qui sto bene e sono contento di vestire questa maglia, col tempo ho capito cosa voglia dire per i tifosi del Cagliari, e cosa significhi indossare questi colori rappresentando un popolo". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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