Roberto Da Crema | L’asma? Tutto vero Pannella voleva candidarmi Mi hanno cercato per l'Isola ma non voglio

In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Roberto Da Crema, noto come il ‘Baffo’, ha confermato di soffrire di asma e ha spiegato che Marco Pannella aveva espresso interesse a candidarlo. Ha anche riferito di aver ricevuto proposte per partecipare a un reality televisivo, ma ha deciso di non accettare. Durante il colloquio, ha commentato come un difetto fisico si sia trasformato in un tratto riconoscibile nel tempo.

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