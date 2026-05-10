Roberto Da Crema | L’asma? Tutto vero Pannella voleva candidarmi Mi hanno cercato per l'Isola ma non voglio
In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Roberto Da Crema, noto come il ‘Baffo’, ha confermato di soffrire di asma e ha spiegato che Marco Pannella aveva espresso interesse a candidarlo. Ha anche riferito di aver ricevuto proposte per partecipare a un reality televisivo, ma ha deciso di non accettare. Durante il colloquio, ha commentato come un difetto fisico si sia trasformato in un tratto riconoscibile nel tempo.
Lo storico ‘Baffo’ si racconta a Fanpage.it: “Non immaginavo che un difetto sarebbe diventato il mio tratto distintivo”. L’arresto nel 2003: “Non si è mai visto uno accusato di bancarotta fraudolenta fare appena sei giorni di carcere”. Il rilancio a La Fattoria: “Mi cacciarono per bestemmia, credevo di essere fuori onda. Avrei potuto vincere, ero il più gradito dal pubblico”.🔗 Leggi su Fanpage.it
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