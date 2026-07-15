Atta ha dichiarato che la decisione di trasferirsi alla Fiorentina è stata influenzata da un colloquio con Paratici e Grosso. Ha spiegato che il progetto di crescita del club e le opportunità offerte sono stati fattori determinanti nella sua scelta. La sua volontà di unirsi alla squadra è stata motivata da questa conversazione e dalla convinzione che la Fiorentina rappresenti il luogo più adatto per sviluppare la sua carriera.

"La mia scelta di venire a Firenze è nata dopo aver parlato con Paratici e Grosso. C'è un programma di crescita e questo è il posto giusto per me. Qui i tifosi sono molto appassionati". Così il 23enne centrocampista francese Arthur Atta, oggi al Viola Park, nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore della Fiorentina. "Ho ancora molto da imparare, ma questo salto di qualità mi aiuterà a diventare più forte", ha aggiunto Atta. "L'anno scorso per me è andata bene per me, ma credo che con Grosso posso imparare ancora di più e cercherò di migliorare negli assist per aiutare la squadra", ha concluso il centrocampista francese. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Atta: "Paratici e Grosso mi hanno convinto a scegliere Fiorentina"

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