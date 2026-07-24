Cagliari Winks dopo l' esordio | Tanti aspetti positivi per continuare a costruire

Harry Winks ha espresso soddisfazione per il suo primo impegno con il Cagliari, commentando sui social l'amichevole contro la Sampdoria. Ha sottolineato la presenza di aspetti positivi e ha indicato che ci sono basi solide su cui continuare a lavorare. Il centrocampista inglese ha evidenziato l'importanza di proseguire nel percorso di integrazione e miglioramento. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle sue prestazioni o alle prossime tappe.

Prime impressioni positive per Harry Winks dopo il suo debutto con il Cagliari. Il centrocampista inglese ha commentato sui social l’amichevole contro la Sampdoria, parlando di basi solide per il futuro. L’esordio con la maglia del Cagliari ha lasciato sensazioni positive a Harry Winks. Il centrocampista inglese è sceso in campo nell’amichevole di Temù contro la Sampdoria, terminata 0-0, e al termine della gara ha affidato ai social le proprie impressioni sui primi minuti vissuti in rossoblù. Attraverso un post accompagnato da alcune fotografie della partita, Winks ha espresso la soddisfazione per la sua prima presenza con il Cagliari. «Molto felice di aver giocato oggi la mia prima partita con il Cagliari e con la squadra», ha scritto il centrocampista, evidenziando come il test abbia fornito indicazioni incoraggianti. 🔗 Leggi su Cagliaricalcio-news.it

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