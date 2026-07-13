cagliari visite mediche per i nuovi acquisti fazzini e winks

Il Cagliari ha iniziato la preparazione precampionato con i nuovi acquisti Fazzini e Winks, che hanno sostenuto le prime visite mediche. La squadra si trova in ritiro ad Assemini e ha iniziato gli allenamenti sotto la guida di Pisacane. La sessione di lavoro è iniziata ieri notte, in preparazione alla stagione 2026-2027.

Primo giorno di lavoro per il Cagliari sui campi di Assemini: da ieri notte la squadra di Pisacane è in ritiro precampionato in vista degli impegni della stagione 2026-2027. Assente giustificato Mina, reduce dai mondiali con la sua Colombia. Manca anche Idrissi, ancora alle prese con il percorso di recupero dopo l'infortunio al crociato. Per tutti gli altri esercizi e palestra. Intanto visite mediche in corso a Roma a Villa Stuart per due nuovi acquisti che già da questo pomeriggio potrebbero essere a Cagliari. Jacopo Fazzini, classe 2003, centrocampista offensivo, arriva dalla Fiorentina. Si tratta di un prestito oneroso con riscatto fissato a otto milioni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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