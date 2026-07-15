cagliari ufficiale acquisto winks dal leicester

Il Cagliari ha completato l'acquisto di Harry Winks dal Leicester a titolo definitivo, con un contratto fino al 2028. Il centrocampista, nato nel 1996, ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Tottenham e ha esordito in prima squadra nel 2014, a 18 anni, in una partita di Europa League contro il Partizan.

Il Cagliari ha acquistato a titolo definitivo dal Leicester il centrocampista Harry Winks, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Cresciuto nel vivaio del Tottenham, il giocatore classe '96 ha esordito in prima squadra a soli 18 anni, nella vittoria interna contro il Partizan (1-0) in Europa League, il 27 novembre 2014. Da lì inizierà il suo lungo e prestigioso percorso con gli 'Spurs' che lo porterà a collezionare tra campionato, coppe nazionali e competizioni internazionali - Champions League e Europa League - ben 203 gare con 5 reti e 6 assist. Nell'estate 2022 si trasferisce in Italia nella Sampdoria, in Serie A gioca 20 partite. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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