Cagliari uccide il fratello e ferisce la moglie | gli inquirenti cercano il movente

Alessandro Pintus, 39 anni, è in carcere a Uta dopo aver sparato alla moglie e ucciso il fratello a Solanas. La donna, 47 anni, è rimasta ferita. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire il movente dell’episodio. La tragedia si è verificata nel giorno successivo all’episodio. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulle motivazioni che hanno portato all’atto violento.

Il giorno dopo la tragedia di Cagliari, Alessandro Pintus, 39 anni, è in carcere a Uta con l’accusa di aver sparato a Solanas alla moglie Michela Rubiu, 47 anni, e di aver ucciso il fratello Andrea, 42. Il muratore si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pm e ai carabinieri. Difeso dall’avvocato Ettore Cinus, attende l’udienza di convalida. Il caso è in capo alla procura di Cagliari. La ricostruzione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, ieri mattina Pintus avrebbe raggiunto il Cafè 1950 di Solanas, bar che gestiva con la moglie. Poco dopo sarebbe nata una discussione, culminata con l’esplosione di un colpo di pistola calibro 7,65 contro la donna, raggiunta alla testa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Cagliari: uccide il fratello e ferisce la moglie, poi si costituisce

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