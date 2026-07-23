cagliari uccide il fratello e ferisce la moglie

Un uomo ha sparato e ucciso il fratello e ferito la moglie con una pistola. Dopo aver commesso il gesto, si è presentato spontaneamente in caserma e ha confessato l’accaduto. L’episodio è avvenuto all’alba a Quartu Sant’Elena, nel Cagliaritano.

Un uomo ha ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola, poi si è presentato in caserma e ha confessato quanto appena compiuto. È successo all’alba a Quartu Sant’Elena, nel Cagliaritano. L’allarme e i soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 5.45 quando la Centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Quartu Sant’Elena è stata contattata dal 118 a seguito del ferimento di una donna di 47 anni in un’abitazione nella frazione costiera di Solanas. La vittima era stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo subito dopo fuggito a bordo di un’auto. Poco dopo, alle 6.10, una seconda segnalazione al 118 richiedeva un intervento urgente in località Margine Rosso, a Quartu Sant’Elena, dove un’altra persona risultava colpita da arma da fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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