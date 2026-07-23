Alle prime luci dell'alba di giovedì, un uomo ha sparato al fratello, uccidendolo, e ha ferito gravemente la moglie con una pistola. Dopo aver commesso l'episodio, si è presentato in caserma confessando tutto. L’evento si è svolto a Quartu Sant’Elena, nel territorio del Cagliaritano. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e stanno indagando sui motivi dell’accaduto.

Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di giovedì a Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano. L'allarme è scattato intorno alle 5.45 quando la centrale operativa dei carabinieri è stata contattata dal 118 a seguito del ferimento di una donna di 47 anni in un'abitazione nella frazione costiera di Solanas. La vittima era stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo subito dopo fuggito a bordo di un'auto. Poco dopo, alle 6.10, una seconda segnalazione al 118 richiedeva un intervento urgente in località Margine Rosso, a Quartu Sant'Elena, dove un'altra persona risultava colpita da un'arma da fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Cagliari.

© Tgcom24.mediaset.it - Cagliari: uccide il fratello e ferisce la moglie, poi si costituisce

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cagliari, spara in testa alla moglie e uccide il fratello: poi si costituisceAll’alba di oggi nel Cagliaritano, un uomo ha sparato alla moglie ferendola gravemente e ha ucciso il fratello con colpi di pistola.

Leggi anche: Cagliari, uccide il fratello e ferisce la moglie

Temi più discussi: Bari Sardo, 19enne ucciso a coltellate in strada: fermato un minorenne; Omicidio di Simone Concas a Bari Sardo, accoltellato dopo aver investito una 16enne: fermato fratello di lei; Omicidio Bari Sardo: fermato il fratello minorenne della vittima dell'investimento; Bari Sardo, 19enne ucciso a coltellate: fermato un minorenne.

Cagliari, uccide il fratello e ferisce gravemente la moglie, poi si costituisceLa vittima era stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo subito dopo fuggito a bordo di un'auto ... msn.com

Cagliari, spara in testa alla moglie e uccide il fratello: poi si costituisceUna donna di 48 anni ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni freddato poco dopo. È accaduto all'alba di oggi nel Cagliaritano. La donna è stata ferita a ... ilmessaggero.it