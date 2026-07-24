Cagliari in trattativa con Quintero | Mina prova a convincerlo su Instagram

Notizia in breve

Su Instagram, un post dedicato alla trattativa tra il Cagliari e Juan Fernando Quintero ha ricevuto molti commenti. Tra questi, quello di Yerry Mina, che ha scritto di essere entusiasta all’idea di vedere il connazionale in maglia rossoblù. La discussione sui social si concentra sull’interesse manifestato da Mina e sul possibile arrivo del giocatore in Sardegna.