Cagliari in trattativa con Quintero | Mina prova a convincerlo su Instagram
Su Instagram, un post dedicato alla trattativa tra il Cagliari e Juan Fernando Quintero ha ricevuto molti commenti. Tra questi, quello di Yerry Mina, che ha scritto di essere entusiasta all’idea di vedere il connazionale in maglia rossoblù. La discussione sui social si concentra sull’interesse manifestato da Mina e sul possibile arrivo del giocatore in Sardegna.
Il possibile arrivo di Juan Fernando Quintero al Cagliari ha raccolto una reazione significativa anche sui social. Tra i commenti comparsi sotto un post dedicato alla trattativa spicca infatti quello di Yerry Mina, che ha espresso il proprio entusiasmo per l’ipotesi di vedere il connazionale in maglia rossoblù. Il commento del difensore colombiano Il difensore. Il possibile arrivo di Juan Fernando Quintero al Cagliari ha raccolto una reazione significativa anche sui social. Tra i commenti comparsi sotto un post dedicato alla trattativa spicca infatti quello di Yerry Mina, che ha espresso il proprio entusiasmo per l’ipotesi di vedere il connazionale in maglia rossoblù. 🔗 Leggi su Cagliaricalcio-news.it
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