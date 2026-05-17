Alle 20.45 si gioca Cagliari-Torino, con le formazioni ufficiali annunciate. L'allenatore del Torino ha deciso di schierare dall'inizio l'attaccante Zapata, mentre il difensore Pisacane è stato inserito tra i titolari dopo aver recuperato da un infortunio. Il Cagliari si prepara a affrontare la partita con alcune modifiche rispetto alle ultime settimane. La squadra ospite vuole confermarsi sui risultati positivi ottenuti nell'ultima partita contro il Sassuolo.

(3-4-1-2) Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Prati, Ilkhan, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All.D’Aversa (4-3-2-1) Caprile; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Esposito; Mendy. All. Pisacane (3-4-1-2) Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Obrador; Vlasic; Njie, Simeone. All. D'Aversa (4-3-2-1) Caprile; Zappa, Rodriguez, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Folorunsho; Palestra, Esposito; Mendy. All. Pisacane Giovanni Simeone ha segnato sei gol nelle ultime 10 partite di Serie A: tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 73; con un'ulteriore rete in trasferta, l'attaccante del Torino potrebbe eguagliare il suo record stagionale di marcature esterne nel massimo campionato (cinque, raggiunto nel 202122, 201920 e 201718). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Cagliari-Torino le ufficiali: D'Aversa punta su Zapata dal 1'. Pisacane recupera Mina

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FT #SerieA COMO 1-0 PARMA GENOA 1-2 MILAN JUVENTUS 0-2 FIORENTINA PISA 0-3 NAPOLI ROMA 2-0 LAZIO LOLOS UCL: INTER NAPOLI LAST MATCH FOR UCL SPOT: (H) Milan vs Cagliari (A) Roma vs Verona (A) Juventus vs Torino (A) Co x.com

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