LIVE Alle 20.45 Cagliari-Torino le ufficiali | D' Aversa punta su Zapata dal 1' Pisacane recupera Mina

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 20.45 si gioca Cagliari-Torino, con le formazioni ufficiali annunciate. L'allenatore del Torino ha deciso di schierare dall'inizio l'attaccante Zapata, mentre il difensore Pisacane è stato inserito tra i titolari dopo aver recuperato da un infortunio. Il Cagliari si prepara a affrontare la partita con alcune modifiche rispetto alle ultime settimane. La squadra ospite vuole confermarsi sui risultati positivi ottenuti nell'ultima partita contro il Sassuolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(3-4-1-2) Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Prati, Ilkhan, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All.D’Aversa (4-3-2-1) Caprile; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Esposito; Mendy. All. Pisacane (3-4-1-2) Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Obrador; Vlasic; Njie, Simeone. All. D'Aversa (4-3-2-1) Caprile; Zappa, Rodriguez, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Folorunsho; Palestra, Esposito; Mendy. All. Pisacane Giovanni Simeone ha segnato sei gol nelle ultime 10 partite di Serie A: tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 73; con un'ulteriore rete in trasferta, l'attaccante del Torino potrebbe eguagliare il suo record stagionale di marcature esterne nel massimo campionato (cinque, raggiunto nel 202122, 201920 e 201718). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live alle 2045 cagliari torino le ufficiali d aversa punta su zapata dal 1 pisacane recupera mina
© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Cagliari-Torino le ufficiali: D'Aversa punta su Zapata dal 1'. Pisacane recupera Mina
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Torino - Cagliari 1-2 | il TORO RUBA e PERDE + VLASIC è BOCCIATO ma voi siete PERDENTI e vi gasate

Video Torino - Cagliari 1-2 | il TORO RUBA e PERDE + VLASIC è BOCCIATO ma voi siete PERDENTI e vi gasate

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Cagliari-Torino, le formazioni ufficiali: Pisacane si affida a Mendy, D'Aversa con Zapata titolare

LIVE Alle 18 Torino-Inter, le ufficiali: D'Aversa con Adams-Simeone, Chivu punta su Thuram e Bonny(3-4-1-2) Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.

cagliari torino live alle 20 45 cagliariCagliari-Torino: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ACagliari-Torino, match valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 all'Unipol Domus e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214). tuttosport.com

Cagliari Torino LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del matchCagliari Torino: i rossoblù di Fabio Pisacane scendono in campo per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi! Il Cagliari e il Torino si sfidano oggi a ... cagliarinews24.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web