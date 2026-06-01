Gila in scadenza con la Lazio ma con Gattuso le cose possono cambiare | l’allenatore prova a convincerlo

Notizia in breve

L’attaccante ha il contratto in scadenza con la Lazio a fine stagione. L’allenatore sta cercando di convincerlo a rinnovare, anche se non ci sono ancora accordi definitivi. La società non ha ancora comunicato ufficialmente le intenzioni riguardo al suo futuro. La decisione dipenderà anche dall’esito delle trattative tra il giocatore e il club. La situazione resta aperta e soggetta a eventuali sviluppi nelle prossime settimane.