Cagliari e Sampdoria non si fanno male in amichevole | 0-0 e poche occasioni per parte

Da cagliaricalcio-news.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell’amichevole a Temù, circa 700 spettatori hanno assistito a un incontro senza reti tra Cagliari e Sampdoria. La partita si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, dopo un primo tempo più vivace e intenso. Nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, con poche occasioni create da entrambe le parti. La sfida rappresenta la prima uscita stagionale del Cagliari, allenato da Fabio Pisacane.

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Si chiude senza reti la prima uscita stagionale del Cagliari di Fabio Pisacane. Nell’amichevole disputata a Temù, davanti a circa 700 spettatori, i rossoblù impattano 0-0 contro la Sampdoria al termine di una sfida intensa soprattutto nella prima frazione. Borrelli e Felici ancora a parte Prima del fischio d’inizio, Gennaro Borrelli e Mattia Felici hanno. Si chiude senza reti la prima uscita stagionale del Cagliari di Fabio Pisacane. Nell’amichevole disputata a Temù, davanti a circa 700 spettatori, i rossoblù impattano 0-0 contro la Sampdoria al termine di una sfida intensa soprattutto nella prima frazione. Prima del fischio d’inizio, Gennaro Borrelli e Mattia Felici hanno svolto un lavoro personalizzato insieme allo staff atletico, proseguendo il percorso di recupero dai rispettivi problemi fisici. 🔗 Leggi su Cagliaricalcio-news.it

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