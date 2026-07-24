Nell’amichevole a Temù, circa 700 spettatori hanno assistito a un incontro senza reti tra Cagliari e Sampdoria. La partita si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, dopo un primo tempo più vivace e intenso. Nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, con poche occasioni create da entrambe le parti. La sfida rappresenta la prima uscita stagionale del Cagliari, allenato da Fabio Pisacane.

Si chiude senza reti la prima uscita stagionale del Cagliari di Fabio Pisacane. Nell’amichevole disputata a Temù, davanti a circa 700 spettatori, i rossoblù impattano 0-0 contro la Sampdoria al termine di una sfida intensa soprattutto nella prima frazione. Borrelli e Felici ancora a parte Prima del fischio d’inizio, Gennaro Borrelli e Mattia Felici hanno. Si chiude senza reti la prima uscita stagionale del Cagliari di Fabio Pisacane. Nell’amichevole disputata a Temù, davanti a circa 700 spettatori, i rossoblù impattano 0-0 contro la Sampdoria al termine di una sfida intensa soprattutto nella prima frazione. Prima del fischio d’inizio, Gennaro Borrelli e Mattia Felici hanno svolto un lavoro personalizzato insieme allo staff atletico, proseguendo il percorso di recupero dai rispettivi problemi fisici. 🔗 Leggi su Cagliaricalcio-news.it

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© Cagliaricalcio-news.it - Cagliari e Sampdoria non si fanno male in amichevole: 0-0 e poche occasioni per parte

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Per chi sta seguendo l'amichevole #CagliariSampdoria su DAZN (anche se vedo già chi si sta stracciando la pelle dando la colpa a DAZN) : la colpa non è di DAZN, ma del fornitore del segnale dato che i problemi si stanno verificando anche sul live del canal x.com

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