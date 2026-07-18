Il Bologna perde 4-0 in amichevole contro l'Arminia davanti a 2000 spettatori. La squadra rimane in 10 dopo 40 minuti per l'espulsione di Jonathan Rowe, avvenuta per reazione violenta. La formazione non segna, crea poco e subisce senza risposte. La partita si conclude con una sconfitta netta e senza segnali di miglioramento.

Lezione tedesca. E non di Tedesco. Davanti a 2000 tifosi, il Bologna resta in 10 dopo 40’ per l'espulsione (giustificata dalla reazione violenta) di Jonathan Rowe ma soprattutto non va, non segna, crea poco e subisce in maniera sconsolante. E perde 0-4 contro l’Arminia, squadra di seconda divisione tedesca più avanti nella preparazione e che prende la gara con grande vigorìa. Dopo 7’ il Bologna è già sotto: palla persa a sinistra, botta respinta da Pessina e Grodowski che infila lo 0-1. Tedesco lavora secondo un 4-3-3 nel quale però Odgaard fa più il sottopunta che la mezzala: Rowe apre il motore spesso ma l’Arminia (l’due anni fa in finale di Coppa di Germania) mette lo 0-2 con indecisione pesante fra Pessina e Casale direttamente da rinvio del portiere tedesco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Tedesco parte male: il Bologna perde 4-0 in amichevole con l'Arminia

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