Caffè espresso a casa perfetto | attenti a questo errore

Un esperto ha evidenziato che per preparare un caffè espresso a casa di qualità bisogna prestare attenzione alla proporzione tra materia prima, acqua e temperatura. La corretta combinazione di questi elementi permette di ottenere una tazza ben equilibrata. Il caffè, che una volta era solo una pausa, si sta trasformando in un rito domestico più curato e attento ai dettagli.

. I consigli dell’esperto Nicolò Zorloni per bilanciare materia prima, acqua e temperatura ottenendo un risultato in tazza impeccabile. Il caffè non rappresenta più soltanto una semplice pausa, ma si trasforma sempre più in un rito domestico curato nei dettagli. In Italia, il 95,6% della popolazione lo consuma quotidianamente e oltre sette persone su dieci dichiarano di dedicare attenzione alla preparazione anche tra le mura di casa. A evidenziarlo è una ricerca AstraRicerche realizzata per La Pavoni, che racconta un’evoluzione significativa nel modo di vivere l’espresso. La figura dell’ home barista è ormai diffusa: il 49,8% degli italiani si riconosce in questa cultura, suddiviso tra esperti (16,2%) e appassionati (33,6%), mentre un ulteriore 26,8% esprime il desiderio di approfondire tecniche e competenze. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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