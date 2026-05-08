Guida Caffè e Torrefazioni d’Italia | un nuovo capitolo per l’eccellenza dell’espresso italiano

La Guida Caffè e Torrefazioni d’Italia: l’eccellenza dell’espresso italiano si appresta a pubblicare la sua quinta edizione a novembre 2026. La pubblicazione sarà disponibile nelle librerie e si inserirà nell’universo di Biblioteca Culinaria, pubblicata da Edra Edizioni. La guida si propone di rappresentare un punto di riferimento nel settore del caffè italiano, con aggiornamenti e approfondimenti dedicati alle torrefazioni e alle varietà di espresso.

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La Guida Caffè e Torrefazioni d’Italia – L’eccellenza del caffè italiano apre una nuova fase editoriale: la quinta edizione, in uscita nelle librerie a novembre 2026, entra nell’universo di Biblioteca Culinaria e nell’ecosistema editoriale di Edra Edizioni. Non si tratta di un semplice cambio di editore, ma di un salto di scala. La Guida approda in uno dei marchi più longevi dell’editoria gastronomica italiana, da oltre trent’anni punto di riferimento per la cultura del gusto e la formazione professionale. Un contesto che le garantisce nuova linfa, nuovi lettori e una piattaforma molto più ampia su cui crescere. A rafforzare ulteriormente questa prospettiva, la sinergia con MIXER, Distribuzione Moderna e Ristorazione Moderna: tre prospettive complementari sullo stesso mercato.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Il design del caffè conquista la Thailandia: al Nextopia la mostra sull’espresso italianoDal 23 aprile al 12 maggio 2026 Bangkok ospita “Passione italiana: l’arte dell’espresso”, un’esposizione dedicata a uno dei simboli più riconoscibili... Consumi, il caffè espresso è sempre più decaRoma, 3 marzo 2026 – “Bevo quaranta caffè al giorno, per essere ben sveglio e pensare” cita una famosa massima di Voltaire. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dove bere caffè specialty a Roma. Mappa aggiornata al 2026; Hausbrandt premiata dalla Guida del Camaleonte: Ecletticità e caffè Bio 100%; A Trieste il caffè si fa sul serio; Aprono le iscrizioni per la diciottesima edizione di International Coffee Tasting, il concorso internazionale tra caffè che guarda al business. Gambero Rosso, strenna natalizia con la prima guida sul caffèProssimo ai 40 anni di vita il Gambero Rosso, fondato da Stefano Bonilli il 16 dicembre 1986, arriva in distribuzione, con l'approssimarsi delle feste natalizie, con una strenna natalizia tutta ... ansa.it Lavori in corso per la Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d’Italia. Ecco le macchine professionali che ci accompagnano nelle degustazioniLa collana delle Guide del Gambero Rosso, nei prossimi mesi, si arricchirà di una novità assoluta, la Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d’Italia, che rappresenta uno strumento preziosissimo sia per ... gamberorosso.it Dott. Sacha Sorrentino. . Vuoi sapere quanti caffè bere al giorno Qui trovi una guida su quanti berne al giorno e per capire quali sono i suoi benefici https://tinyurl.com/caffe-sachasorrentino - facebook.com facebook