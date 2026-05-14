Attenti al caffè cosa c’è dentro! L’allarme di Matteo Bassetti scatena la polemica
Un avviso diffuso da un esperto ha attirato l’attenzione sul possibile contenuto delle capsule di caffè, provocando reazioni e dibattiti tra i consumatori. La preparazione dell’espresso, un gesto quotidiano per molte persone, viene ora messa sotto scrutinio in relazione a eventuali rischi per la salute. La notizia ha suscitato commenti e discussioni sui social e tra gli operatori del settore, mentre le autorità sanitarie hanno annunciato controlli sulle aziende produttrici.
Il gesto quotidiano di preparare un espresso rappresenta per molti italiani un’abitudine irrinunciabile, ripetuta più volte nell’arco della giornata. Dietro questa routine apparentemente innocua si nascondono però aspetti meno evidenti legati alla pulizia della macchina del caffè, un elettrodomestico spesso trascurato nella manutenzione ordinaria. L’attenzione sul tema è stata rilanciata dall’infettivologo Matteo Bassetti, che attraverso un intervento video ha evidenziato come la mancata igienizzazione possa trasformare un oggetto di uso quotidiano in un potenziale ricettacolo di batteri e microrganismi. Leggi anche: Virus Marburg, isolate due persone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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