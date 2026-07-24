Domani a Bologna si terrà una cerimonia per commemorare l’83° anniversario della caduta del fascismo, con deposizione di corone d’alloro nel cortile di Palazzo d’Accursio. In occasione dell’evento, torna anche la tradizionale pastasciutta antifascista, il cui ricavato sarà destinato a sostenere le attività umanitarie a Gaza. La manifestazione si svolge in un contesto di ricordo storico e di solidarietà, senza ulteriori dettagli sulle modalità o partecipanti.

Bologna, 24 luglio 2026 – Domani, 25 luglio, si celebra la cerimonia per l'83° anniversario della caduta del fascismo. Per queato verranno deposte delle corone d’alloro nel cortile di Palazzo d’Accursio. A seguire poi alle 12.30 si rinnova la tradizionale ricorrenza della pastasciutta antifascista per celebrare la caduta del regime sempre nel cortile di Palazzo D'Accursio. Ma quest'anno l'iniziativa, promossa dall' Anpi attraverso ventitré appuntamenti sul territorio, avrà un significato ‘doppio’, perché unirà la memoria storica a un'importante iniziativa di solidarietà: il ricavato delle serate sarà infatti devoluto a Emergency, per sostenere le attività sanitarie negli ospedali di Gaza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Caduta del fascismo, cerimonia per l’anniversario a Bologna. E torna la pastasciutta antifascista: “Il ricavato per aiutare Gaza”

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