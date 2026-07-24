Due giorni di Pastasciutta antifascista | la tradizione si rinnova da 83 anni Tutto cominciò con la famiglia Cerbi dopo la caduta di Mussolini

Reggio Emilia, 24 luglio 2026 – Doppio appuntamento, questo fine settimana, per l'iniziativa 'Pastasciutta antifascista' a Reggio Emilia. Sabato 25 luglio a Casa Cervi, in via Fratelli Cervi 9 a Gattatico (Reggio Emilia), si potrà gustare della pastasciutta gratuita. L'evento si replica domenica 26 luglio in piazza Prampolini, di fronte al municipio cittadino. L'appuntamento si rinnova anche quest'anno, per continuare quella tradizione iniziata ormai più di 80 anni fa dalla famiglia Cervi. Pochi giorni dopo la destituzione di Mussolini, avvenuta il 25 luglio 1943, la famiglia offrì agli abitanti di Campegine maccheroni freschi conditi con burro e Parmigiano Reggiano, per festeggiare quello che all'ora sembrava il primo passo verso la pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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