Le autorità statunitensi hanno richiesto i tabulati telefonici di vari giornalisti del New York Times e di alcuni loro parenti. La richiesta riguarda le comunicazioni legate alle fonti che hanno scritto sul jet donato dal Qatar. La misura mira a identificare le fonti delle notizie pubblicate. La richiesta dei dati è stata fatta nell’ambito di un’indagine sulla fuga di notizie riservate.

L’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha richiesto i tabulati telefonici di diversi giornalisti del New York Times e persino di alcuni loro parenti, nel tentativo di “smascherare” le fonti confidenziali dei giornalisti che hanno scritto sul jet donato dal Qatar. La questione nasce da una serie di articoli pubblicati dal New York Times che hanno ricostruito diversi aspetti dell’operazione legata al velivolo. Il giornale, citando fonti interne e documenti, ha raccontato dettagli sull’aereo e sulle implicazioni politiche e istituzionali della donazione. (ANSA FOTO) – Notizie.com Alcune informazioni sono arrivate da fonti confidenziali, cioè persone che accettano di parlare ai giornalisti solo con la garanzia dell’anonimato. 🔗 Leggi su Notizie.com

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© Notizie.com - Caccia alle spie dietro lo scoop sul jet del Qatar: Trump chiede i tabulati dei giornalisti del New York Times (e dei loro parenti)

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