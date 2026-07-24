Durante la presentazione del programma della 83ª Mostra del Cinema di Venezia, il direttore ha affermato che la Biennale mantiene uno spazio di libertà e non cambierà. Ha ribadito la sua posizione sull’autonomia culturale dell’istituzione, sottolineando che questa rimarrà invariata. La dichiarazione è arrivata in un momento di discussione sulla gestione e le scelte artistiche dell’evento.

Ha sempre rivendicato l’autonomia culturale della Biennale e lo ha fatto anche ieri, in occasione della presentazione del programma della 83ª Mostra del Cinema di Venezia. "Alla Mostra viene riconosciuta la formidabile scoperta di forme nuove che guardano a tutte le prospettive e geografie del cinema di oggi ma essa è anche inconfutabilmente riconosciuta come spazio straordinario di libertà di espressione, dove si promuove il dialogo e la diversità culturale", ha detto Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale. In qualche modo una replica, la sua, alla decisione della Commissione europea di non erogare più il previsto contributo di due milioni di euro suddiviso in tre anni, circa 700mila euro l’anno nel 2026, 2027 e 2028, destinato alla Fondazione per progetti di produzione cinematografica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Buttafuoco sfida Bruxelles: "Qui uno spazio di libertà. La Biennale non cambia"

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