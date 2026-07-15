La Rai ha annunciato la possibile cancellazione del programma radiofonico «Lupus in fabula» su Radio Uno, condotto da Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Fondazione La Biennale di Venezia. La decisione sarebbe collegata alla partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia, avvenuta durante la trasmissione. Non sono stati forniti dettagli su tempistiche o motivazioni ufficiali, ma si ipotizza una reazione legata alla presenza russa nell'evento artistico.

La Rai ha intenzione di cancellare «Lupus in fabula», la trasmissione su Radio Uno di Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Fondazione La Biennale di Venezia. È questa l’indiscrezione che circola in azienda, a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti radiofonici, e che suona come una ritorsione dopo le polemiche seguite alla decisione di Buttafuoco di dare spazio alla Russia nella Biennale, che è attualmente in corso. Una decisione duramente contestata, prima dell’apertura della Biennale, dal governo e in particolare dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ha annullato la propria presenza all’inaugurazione, ma anche dalla giuria che si è dimessa in blocco, su cui il presidente della istituzione ha dovuto alla fine fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - La Rai cancellerà «Lupus in fabula» di Buttafuoco da Radio Uno? Ipotesi ritorsione per lo spazio dato alla Russia alla Biennale di Venezia

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