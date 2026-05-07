Durante l'inaugurazione della Biennale, il curatore ha dichiarato che l'evento si svolge dopo diverse polemiche, ma che non si tratta di un tribunale. Ha sottolineato che a Venezia, invece di alimentare conflitti, si preferisce promuovere un clima di dialogo e confronto. La manifestazione, quindi, si presenta come uno spazio di discussione aperto, lontano da tensioni e polemiche.

"A Venezia non abbracciamo le armi, prepariamo la pace. Non alimentiamo polemiche, apriamo discussioni. Ci guidano il diritto, il rispetto e il dialogo, valori che valgono per tutte le nazioni. L’unico veto è l’esclusione preveniva, la censura anticipata". Indietro non si torna. Il padiglione russo sarà aperto solo fino a domani, per restare poi chiuso tutto il tempo di questa 61ª Biennale dell’arte, abituata sì alle polemiche, ma stavolta davvero tormentata dai venti di guerra e dalle tensioni geopolitiche. Al presidente Pietrangelo Buttafuoco sono mancate solo le ali del leone di San Marco, per il resto si è battuto contro tutti, la giuria...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Buttafuoco apre la Biennale: "Qui dopo tante polemiche ma non siamo un tribunale"

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Temi più discussi: Buttafuoco apre la Biennale: 'Andiamo avanti con audacia e libertà'; Non siamo un tribunale. Buttafuoco apre la Biennale della discordia; Aprire ai russi e chiudere la Biennale; Buttafuoco apre la Biennale e non molla. Imbarazzo FdI, ma l’alternativa non c’è.

Buttafuoco apre la Biennale: Qui dopo tante polemiche ma non siamo un tribunaleIl presidente della Fondazione difende la scelta: questo è un giardino di pace. Il ringraziamento al ministro Giuli e alla premier: ha difeso la nostra autonomia. quotidiano.net

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Pietrangelo Buttafuoco apre la Biennale di Venezia: "Andare avanti, avere audacia come raccomanda Mattarella. Ebbene eccoci" e poi ringrazia il ministro Giuli. #ANSA - facebook.com facebook