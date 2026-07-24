Buttafuoco | L’Ue ci toglie 2 milioni e dà 6 miliardi a Putin

Il presidente della Biennale di Venezia ha dichiarato che l’Unione europea ha ridotto di due milioni di euro i fondi destinati all’istituzione, mentre in sei mesi sono stati trasferiti sei miliardi di euro a favore di Putin. Buttafuoco ha commentato questa situazione affermando che si tratta di una perdita significativa per la Biennale e di un trasferimento di ingenti somme all’estero.

«L’Unione europea toglie 2 milioni alla Biennale e dà 6 miliardi in sei mesi a Putin. Ecco dove s’intorbida l’acqua». Non china la testa il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco. Anzi, durante la presentazione della 83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica, dal 2 al 12 settembre, va all’attacco della Commissione europea mettendone a nudo l’ipocrisia. Citando un titolo dell’Huffington Post di questi giorni, replica all’Ue che l’11 luglio ha confermato la decisione di tagliare i fondi all’istituzione veneziana, colpevole di aver riaperto il Padiglione russo – di proprietà della Russia – in occasione dell’ultima Esposizione d’Arte contemporanea. 🔗 Leggi su Laverita.info

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