Notizia in breve

Durante la presentazione di una mostra alla Biennale di Venezia, un commentatore ha affermato che l’Unione Europea avrebbe sottratto due milioni di euro alla manifestazione e avrebbe destinato sei miliardi di euro in sei mesi a sostegno di un paese sotto sanzioni. La dichiarazione è stata fatta senza ulteriori dettagli sui criteri o sui processi di distribuzione dei fondi. Nessuna fonte ufficiale ha confermato o smentito queste affermazioni.