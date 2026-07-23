Biennale Venezia Buttafuoco | Ue ci toglie 2 milioni e dà 6 miliardi in sei mesi a Putin
Durante la presentazione di una mostra alla Biennale di Venezia, un commentatore ha affermato che l’Unione Europea avrebbe sottratto due milioni di euro alla manifestazione e avrebbe destinato sei miliardi di euro in sei mesi a sostegno di un paese sotto sanzioni. La dichiarazione è stata fatta senza ulteriori dettagli sui criteri o sui processi di distribuzione dei fondi. Nessuna fonte ufficiale ha confermato o smentito queste affermazioni.
«L'Unione Europea toglie i 2 milioni alla Biennale e dà 6 miliardi in sei mesi a Putin. Ecco dove diventa torbida l'acqua». Lo ha detto Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, introducendo la conferenza stampa di presentazione di Venezia 83, che si terrà dal 2 al 12 settembre, a proposito della decisione della Commissione europea di sospendere il finanziamento di 2 milioni di euro per un progetto legato alla produzione cinematografica in seguito alla vicenda del padiglione russo alla Biennale Arte 2026. Buttafuoco parla della scelta della Ue in maniera molto critica, ricordando che «un soggetto co-finanziatore si è sfilato senza creare un impatto economico significativo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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