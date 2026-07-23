Un artista italiano ha criticato la decisione dell’Unione Europea di revocare due milioni di euro di finanziamenti destinati alla Biennale Venezia 2026, accusando l’UE di redistribuire sei miliardi a favore di Putin. La polemica si concentra sulla presenza del padiglione russo all’evento, che ha portato alla sospensione dei fondi europei. La questione ha acceso ulteriori discussioni tra sostenitori dell’arte e rappresentanti politici.

Ancora polemiche intorno alla Biennale Venezia 2026 e alla decisione della Ue di togliere fondi all’ente a causa della presenza del padiglione della Russia. “ Un soggetto co-finanziatore si è sfilato senza creare un impatto economico significativo. E’ un compagno di strada (la Commissione Europea, ndr) che oggi ci lascia in ragione di un punto tutto politico, non certamente giuridico e figurarsi se culturale. Noi non facciamo politica, non assecondiamo tamburi, siamo chiamati qui alla ricerca nel campo delle arti. Ad obbedire ai loro desiderata verremmo meno ai principi di autonomia e libertà di espressione e di ricerca, fantasia e immaginazione che da 131 anni sono propri di questa istituzione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Biennale Venezia 2026, Buttafuoco contro la Ue: “Ci toglie due milioni e dà sei miliardi a Putin”

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