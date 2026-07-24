Quest’estate, 36 milioni di italiani partiranno per le vacanze, con una spesa complessiva di circa 43 miliardi di euro. La maggior parte delle destinazioni sarà all’interno dei confini nazionali, con l’87,6% dei viaggi che resteranno in Italia. Le statistiche evidenziano una preferenza marcata per le mete italiane rispetto a quelle estere. I dati sono stati raccolti e diffusi recentemente, senza indicare dettagli su modalità di viaggio o distribuzione territoriale.

Q uest’estate 36 milioni di italiani faranno una vacanza, con una spesa totale stimata in 43 miliardi di euro e una forte preferenza per le mete nazionali (l’87,6% resta in Italia): è quanto dicono le statistiche. Ma cos’è il viaggio? Quello che lascia un segno sulla pelle e nella memoria, non si misura in coordinate geografiche. È un momento di apertura verso l’inaspettato, il tempo e la cura delle piccole cose. Quattro libri da leggere offrono altrettante bussole per muoversi nel mondo (e dentro di sé) con uno sguardo del tutto nuovo. Leggi anche › Libri da leggere: “Come sorelle”, Elisa Bellero e la memoria custodita dalle donne 4 libri da leggere per chi ama perdersi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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