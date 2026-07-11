Venezi racconta la musica e un po’ di sé nel nuovo blog | Chi guarda davvero nell’abisso qualche volta ci cade dentro

Venezi ha lanciato un nuovo blog dedicato alla musica e alla propria esperienza personale. Nel testo di apertura, l’autore afferma che ci sono aspetti che non trovano spazio sui social o nelle interviste, e che si collocano in un territorio condiviso tra chi scrive e chi legge, senza intermediari. Il blog si propone come uno spazio di condivisione diretta, dove si affrontano temi non ancora esplorati altrove.

«Ho aperto questo blog perché ci sono cose che non stanno in un post di Instagram e che nelle interviste non ti chiedono. Stanno in mezzo, in quel territorio che appartiene a chi scrive e a chi legge, senza mediatori». Con queste parole la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi inaugura il suo blog, uno spazio di riflessione personale per parlare del suo lavoro, ma anche di sé. «Io – scrive – faccio un mestiere strano: passo la vita in mezzo ai silenzi tra una nota e l’altra. È lì che succede tutto, in quegli intervalli minuscoli che il pubblico nemmeno sente». Il sito: dal curriculum alle collaborazioni. Il blog si trova nel suo sito personale, dove è possibile trovare il suo curriculum, consultare l’elenco dei premi che ha vinto, leggere la sua rassegna stampa e scoprire le sue produzioni e le sue collaborazioni artistiche. 🔗 Leggi su Open.online

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